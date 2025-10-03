Экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.

В список также внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News.