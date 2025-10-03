Орбан: ЕС скатывается к войне, с которой солдаты вернутся домой в гробах

Венгрия и ряд других стран видят, что Евросоюз движется в сторону войны, что приведет к тому, что европейские военные будут возвращаться домой в гробах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Все больше и больше стран, таких как Венгрия, чувствуют, что Евросоюз скатывается к войне, и рано или поздно гробы вернутся домой с нашими погибшими молодыми людьми", - цитирует его госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети Х.

Орбан отметил, что "угроза этого усиливается".

Ранее глава венгерского правительства заявлял, что выступает против включения Украины в состав Европейского союза, поскольку такой шаг будет означать, что "война придет в ЕС".