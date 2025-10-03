Миллиардера Ибрагима Сулейманова отправили в СИЗО на два месяца

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного ранее по обвинению в убийстве, передает ТАСС.

"Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 декабря", - следует из решения суда.

Рассмотрение ходатайства следствия об избрании Сулейманову меры пресечения прошло в закрытом от журналистов режиме по просьбе СК. Защита миллиардера планирует обжаловать решение об аресте в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Следствие считает Сулейманова фигурантом двух убийств, а также организатором покушения на убийство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одной из жертв стал глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль. Он был убит в 2004 году.