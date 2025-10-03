Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Политика
Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку в установленный срок
3 октября 2025 / 18:59
Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку в установленный срок
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп предупредил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно согласиться на условия предложенной американской стороной сделки до 18:00 5 октября по североамериканскому восточному времени (01:00 мск 6 октября).

"Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до 6 часов вечера 5 октября по времени Вашингтона, округ Колумбия. Все страны подписали соглашение! Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел", - указал он в Truth Соц. сети.

Некоторое время назад Белый дом представил план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предполагает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. В документе также предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящееся в анклаве население сможет как выехать из него, так и вернуться обратно.

