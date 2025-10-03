Мерц заявил, что притягательная сила Запада ослабевает

Притягательная сила Запада бледнеет, и миру становятся неинтересны его ценности. Соответствующую точку зрения изложил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе торжественной церемонии по случаю 35-летия объединения Германии в Саарбрюккене, передает телеканал Welt.

"Наша страна находится посреди важной, возможно, решающей фазы в своей новейшей истории. В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает", - указал он. "Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии", - отметил глава германского правительства.

"Против нас формируются новые альянсы автократий, они атакуют либеральные демократии как форму жизни. Наш свободный образ жизни подвергается атакам не только извне, но и изнутри", - сказал Мерц. "Мы должны учиться защищать себя. Ось автократических государств бросает вызов западным демократиям", - подчеркнул политик.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Германия стремится оставаться "свободной, демократической страной". "Мы хотим быть страной, которая и в будущем будет самостоятельно определять свою судьбу", - заявил Мерц. "В конечном итоге мы в своей стране нуждаемся в новом честолюбии", - сказал он, добавив, что единая Германия "мыслит и действует проевропейски". "Если дела у Европы идут хорошо, то и у Германии они идут хорошо. Но если Европе плохо, то Германии крайне плохо", - заключил канцлер.

ФРГ отмечает День германского единства, который является национальным праздником. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) вошли в состав Федеративной Республики Германии.