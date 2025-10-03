Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 находился в эксплуатации 53 года

Самолет Ан-2, который потерпел крушение в Красноярском крае, был 53 года в эксплуатации. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Самолет был произведен в 1972 году. В середине октября того же года он совершил свой первый полет", - говорится в сообщении.

Машина была выпущена в Польше. Сразу после этого борт перегнали в Сибирь, где он и летал все эти годы в различных авиакомпаниях. В авиакомпании "Борус" воздушное судно находилось с июля 2019 года.

Ранее стало известно, что оба пилота разбившегося в пятницу самолета Ан-2 погибли.