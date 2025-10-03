ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79,1%. Опрос проводился с 22 по 28 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1% опрошенных (минус 0,4 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,9 п.п. и составляет 75,4%", - следует из данных исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 47,9% респондентов (минус 2,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,8% участников опроса (минус 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,1% сограждан (минус 0,5 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,2%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,5%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 24,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,5%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,4%, КПРФ - 9,7%%, ЛДПР - 10,9%, "Справедливой России - За правду" - 3,6%, "Новых людей" - 8,6%.