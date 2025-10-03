Не ответивший на вопрос о Крыме литовский министр покидает свой пост

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, ранее воздержавшийся от ответа на вопрос журналистки о принадлежности Крыма, заявил, что принял решение покинуть свой пост.

"Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, я ухожу с поста министра культуры", - цитирует его портал Delfi. Адомавичюс также указал, что в последнее время он и его близкие "не чувствуют себя в безопасности на улице".

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене рекомендовала главе Минкультуры уйти в отставку.

Адомавичюс получил министерский портфель в правительстве Ругинене в конце прошлого месяца. После этого балтийскую республику охватила цепная реакция отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой. Такие демарши связаны с недовольством назначением Адомавичюса. Чиновника считают некомпетентным в сфере культуры, поскольку до назначения он занимался бизнесом, в последнее время занимал пост директора макаронной фабрики.