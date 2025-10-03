Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Общество
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
3 октября 2025 / 21:33
© Александр Петров/ ТАСС
В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информировали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.
Землетрясение зафиксировано в 224 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 19,9 км.
Спустя 10 минут зарегистрировано еще одно сейсмособытие магнитудой 5,8. Согласно данным ведомства, оно произошло в 188 км от Петропавловск-Камчатского на глубине 63,3 км.