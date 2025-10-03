Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 октября 2025 / 23:48
КОТИРОВКИ
USD
03/10
81.0085
EUR
03/10
95.3411
Новости часа
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
Москва
3 октября 2025 / 23:48
Котировки
USD
03/10
81.0085
0.0000
EUR
03/10
95.3411
0.0000
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
3 октября 2025 / 11:07
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Безопасность
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
3 октября 2025 / 21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
© AP Photo/ Jehad Alshrafi/ТАСС

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что передало посредникам свой ответ на план урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом. В нем радикалы заявили о готовности освободить всех удерживаемых живых израильских заложников и передать тела погибших.

"ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена", - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале движения.

Радикалы отметили, что готовы "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить этот вопрос". 

Некоторое время назад Белый дом представил план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предполагает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. В документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящееся в анклаве население сможет как выехать из него, так и вернуться обратно.

Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Постсоветские республики заинтересованы в торговле с РФ. Мнение
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
21:33
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
21:01
Не ответивший на вопрос о Крыме литовский министр покидает свой пост
20:49
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%
20:18
Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 находился в эксплуатации 53 года
19:57
ЦБ назвал топ-10 фраз, используемых мошенниками для обмана
19:35
Мерц заявил, что притягательная сила Запада ослабевает
19:15
Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку в установленный срок
18:51
Миллиардера Ибрагима Сулейманова отправили в СИЗО на два месяца
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения