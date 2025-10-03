В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что передало посредникам свой ответ на план урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом. В нем радикалы заявили о готовности освободить всех удерживаемых живых израильских заложников и передать тела погибших.

"ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена", - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале движения.

Радикалы отметили, что готовы "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить этот вопрос".

Некоторое время назад Белый дом представил план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предполагает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. В документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящееся в анклаве население сможет как выехать из него, так и вернуться обратно.