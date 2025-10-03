Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество / Образование
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
3 октября 2025 / 22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
Президент Владимир Путин поздравил всех педагогов России с предстоящим профессиональным праздником - Днем учителя, который отмечается 5 октября.

"Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире. Поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником - с Днем учителя", - сказал глава государства.

Путин отметил, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все исторические эпохи вели Россию вперед. "Служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одержали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, в спорте, в искусстве", - подчеркнул он.

