Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии

Новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии впервые в истории страны сегодня избрана женщина - 64-летняя Санаэ Такаити. Скорее всего она станет и первой женщиной премьер-министров Японии. Голосование парламента по утверждению ее кандидатуры на этот пост состоится в середине октября. Есть шанс, что оппозиция выдвинет общего кандидата, который сможет собрать большие число голосов. Но шанс на это на сегодняшний день минимален.