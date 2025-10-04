Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии

Новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии впервые в истории страны сегодня избрана женщина - 64-летняя Санаэ Такаити. Скорее всего она станет и первой женщиной премьер-министров Японии. Голосование парламента по утверждению ее кандидатуры на этот пост состоится в середине октября. Есть шанс, что оппозиция выдвинет общего кандидата, который сможет собрать большие число голосов. Но шанс на это на сегодняшний день минимален.

22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
21:33
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
21:01
Не ответивший на вопрос о Крыме литовский министр покидает свой пост
20:49
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%
20:18
Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 находился в эксплуатации 53 года
19:57
ЦБ назвал топ-10 фраз, используемых мошенниками для обмана
19:35
Мерц заявил, что притягательная сила Запада ослабевает
19:15
Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку в установленный срок
18:51
Миллиардера Ибрагима Сулейманова отправили в СИЗО на два месяца
