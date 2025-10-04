Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии впервые в истории страны сегодня избрана женщина - 64-летняя Санаэ Такаити. Скорее всего она станет и первой женщиной премьер-министром Японии. Голосование парламента по утверждению ее кандидатуры на этот пост состоится в середине октября. Есть шанс, что оппозиция выдвинет общего кандидата, который сможет собрать большее число голосов. Но шанс этот на сегодняшний день минимален.

Избрание Такаити показывает, что руководство ЛДП, в которой избрание лидера проходит на основе голосования партийного актива, считает ее наиболее оптимальной кандидатурой для решения ключевых проблем, стоящих сейчас перед партией и страной. Сама она называет своим кумиром Маргарет Тетчер. Что ж, задачи, которые перед ней стоят, по плечу только "железной леди".

В первую очередь это восстановление авторитета партии и ее связи с избирателями, серьезно пошатнувшихся после череды финансовых скандалов, потрясших ЛДП и последовавшей за ними потери большинства в парламенте страны. Именно это стало причиной отставки премьер-министра Японии и председателя ЛДП Сигэру Исиба, на смену которому идет Такаити.

Беспрецедентное утверждение женщины на посту лидера партии и страны несомненно должно стать символом обновления и реформ в ЛДП, обращенного к рядовым избирателям.

Кроме того, выдвижение Такаити, имеющей репутация консервативного политика, придерживающегося философии японского национализма, несомненно станет ответом на запрос японского общества, где, как свидетельствует электоральный успех популистской партии «Сансэйто», отчетливо проявляется тяга к традиционным ценностям.

Наконец, похоже, что ее обширный опыт работы на руководящих постах в ЛДП и правительстве Японии признается ценным инструментом взаимодействия с оппозиционными парламентскими партиями. Либеральные демократы утратили большинство в нижней – основной – палате японского парламента по итогам выборов в октябре прошлого года, и теперь им приходится утрясать все существенные законопроекты и бюджет в диалоге со своими политическими противниками, отвечая на неприятные вопросы и корректируя свои инициативы. Опыт и политическая воля Такаити будут, несомненно, востребованы для выстраивания парламентских компромиссов.

Дипломатический талант пригодится ей и на внешнем контуре.

Главной проблемой внешней, да и внутренней политики Японии является Дональд Трамп. Уже в конце октября ей, по-видимому, придется встретиться с американским президентом, который намерен завернуть в Токио перед саммитом АТЭС в Южной Корее. Япония является наиболее близким союзником США не только в Индо-Пацифике, но и в мире в целом и как экономическая сверхдержава, и как форпост сдерживания КНР. Однако это вовсе не мешает Трампу выжимать из нее деньги и за счет резкого повышения тарифов на японский импорт, и за счет вливаний японского капитала в экономику США, и за счет требований увеличения военных расходов. При этом набор претензий Вашингтона к Японии отнюдь не исчерпан, а глава Банка Японии Кадзуо Уэда на днях отметил, что неурегулированность проблемы американских тарифов становится сдерживающим фактором для японской экономики.

Бывшему премьеру Исиба не удалось решить с неуёмным президентом США ни одну из торгово-экономических проблем. Есть ли у госпожи Такаити методы против Дональда Трампа? Рискну предположить, что ее козырем может стать близость к бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который смог установить с Трампом доверительные отношения. Правда трагическим образом Абэ, погибшего от руки убийцы-одиночки, хозяина Белого дома сейчас уже не удивишь.

Непросто будет Такаити выстраивать и отношения с КНР. Китайская пресса уже окрестила ее крайней националисткой. В качестве одного из доказательств этого тезиса приводится ее ритуальное посещение Токийского храма Ясукуни, где почитается память воинов, отдавших жизнь за Японию. А среди них – и тех, кто был осужден и повешен как военные преступники по приговору Токийского трибунала. Знаки уважения к ним со стороны официальных лиц Японии, вызывают крайнее раздражение в Пекине и других азиатских столицах.

Такаити перед выборами уклонилась от ответа на вопрос о ее нынешнем отношении к подобным визитам, указав, что это деликатная проблема, влияющая на дипломатию. Между тем и деловые круги Японии не склонны создавать проблемы в отношениях с КНР, особенно на фоне крайне неустойчивой ситуации в экономике Японии.

О российском векторе во внешней политике Японии лучше всего свидетельствует тот факт, что Такаиси находится под санкциями Москвы, как, впрочем и президент Путин – под санкциями Токио. Японии по сравнению с другими странами «семерки» пытается не доходить до абсурда в отношениях с Россией. Сохраняются культурные связи. Российские туристы беспрепятственно ездят в Японию. Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в августе встречался генеральным секретарем Совета безопасности Японии Масатака Окано и заместителем главы Министерства иностранных дел Такэхиро Фунакоси. В рамках исключений из санкций, предоставленных США, Япония понемногу покупает сахалинскую нефть. Избегает поставок оружия киевскому режиму, правда в рамках законов и правил, действующих в стране. Хотя нелетальную военную технику, а также экономическую помощь поставляет без ограничений. В отношении России в целом придерживается всего спектра санкций, введенных Западом, ограничивая даже импорт поддержанных японских автомобилей. Однако в целом, отношения с Россией были, есть и будут оставаться функцией от американских отношений с Москвой. Продолжение курса Синдзо Абэ, который чуть-чуть отклонился от курса Вашингтонского обкома и пошел на осторожное расширение диалога с Москвой, от Такаиси ждать не следует.

Главный ее противник на выборах Коидзуми Синдзиро Коидзуми выглядел несколько потерянным после оглашения итогов выборов. Стать самым молодым премьер-министром Японии и лидером ЛДП этому потомственному 44-летнему политику не удалось. Но он зря убивается. Коидзуми - явно первый в номенклатурной очереди на кресло председателя и премьер-министра. И ждать, возможно, придется не очень долго. Все проблемы, стоящие перед новым лидером Японии, не имеют быстрых и легких решений.