Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 октября 2025 / 15:25
КОТИРОВКИ
USD
04/10
81.8969
EUR
04/10
96.0525
Новости часа
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
Москва
4 октября 2025 / 15:25
Котировки
USD
04/10
81.8969
0.0000
EUR
04/10
96.0525
0.0000
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
ХАМАС вынудили отступить
Палестинцы сектора Газа согласились с предложениями США по прекращению огня
4 октября 2025 / 15:05
ХАМАС вынудили отступить

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, после трехдневных интенсивных консультаций военно-политическое руководство Движения исламского сопротивления (ХАМАС) палестинского сектора Газа заявило о принятии «плана Трампа», предусматривающего прекращение вооруженного сопротивления израильской армии и готовности к освобождению всех уцелевших еврейских заложников.

По сообщениям израильских СМИ, Израиль с утра 4 октября приостановил наступательные действия, направленные на захват Газы боевые действия в городе Газа. Как указывается, президент США Дональд Трамп обратился к Израилю с «настоятельной просьбой немедленного прекращения огня» через несколько часов после получения согласия ХАМАС следовать американской инициативе. Вместе с тем командование армии выступило с предупреждением палестинцев о запрете возвращения населения в город.

Каирский новостной канал, ссылаясь на информированный египетский источник, сообщил о начавшихся консультациях по конкретным условиям и деталям обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Также ведется подготовка к налаживанию диалога по обсуждению будущего сектора Газа и, прежде всего, формы управления и прав палестинцев «через инклюзивную национальную структуру, в которую должно быть включено ХАМАС для внесения ответственного вклада».

Таким образом можно надеяться на то, что стороны выполнят первоначальные и, надо признать, основные условия для прекращения военной конфронтации – обмене заложниками. Это стало возможным, в первую очередь, из-за жесткой позиции Белого дома, который по сути выдвинул к ХАМАС ультимативное требование согласиться после трех суток с американским планом. При этом Трамп предупредил ХАМАС о готовности США нанести сокрушительные удары по Газе совместно с армией Израиля.

С другой стороны, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания и Египет присоединились к мощному давлению на палестинцев, угрожая отказом от их поддержки в случае непринятия мирного решения по прекращению сопротивления.

Создается впечатление, что стоящие во власти израильские военно-политические круги ожидали отказа ХАМАС от признания «плана Трампа» и надеялись на продолжение войны, которая бы стерла с поверхности все, что было и есть на территории сектора.

Следует также иметь в виду, что прекращение войны и взаимный обмен живыми и мертвыми нанесет репутационный удар по премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, последствия которого предсказать затруднительно.

«План Трампа» - не панацея от возможной палестино-израильской конфронтации в будущем. Он не создает условий для комплексного решения палестинской проблемы и обеспечивает лишь временную передышку в сопротивлении арабов. В то же время палестинцам нужен мир, а их Движению сопротивления требуется сохранить идеологическое влияние. Дальнейшее сопротивление Израилю представляло реальную угрозу утери палестинцами своей земли на территории сектора Газа.    

 

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
21:33
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
21:01
Не ответивший на вопрос о Крыме литовский министр покидает свой пост
20:49
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%
20:18
Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 находился в эксплуатации 53 года
19:57
ЦБ назвал топ-10 фраз, используемых мошенниками для обмана
19:35
Мерц заявил, что притягательная сила Запада ослабевает
19:15
Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на сделку в установленный срок
18:51
Миллиардера Ибрагима Сулейманова отправили в СИЗО на два месяца
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения