ХАМАС вынудили отступить

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, после трехдневных интенсивных консультаций военно-политическое руководство Движения исламского сопротивления (ХАМАС) палестинского сектора Газа заявило о принятии «плана Трампа», предусматривающего прекращение вооруженного сопротивления израильской армии и готовности к освобождению всех уцелевших еврейских заложников.

По сообщениям израильских СМИ, Израиль с утра 4 октября приостановил наступательные действия, направленные на захват Газы боевые действия в городе Газа. Как указывается, президент США Дональд Трамп обратился к Израилю с «настоятельной просьбой немедленного прекращения огня» через несколько часов после получения согласия ХАМАС следовать американской инициативе. Вместе с тем командование армии выступило с предупреждением палестинцев о запрете возвращения населения в город.

Каирский новостной канал, ссылаясь на информированный египетский источник, сообщил о начавшихся консультациях по конкретным условиям и деталям обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Также ведется подготовка к налаживанию диалога по обсуждению будущего сектора Газа и, прежде всего, формы управления и прав палестинцев «через инклюзивную национальную структуру, в которую должно быть включено ХАМАС для внесения ответственного вклада».

Таким образом можно надеяться на то, что стороны выполнят первоначальные и, надо признать, основные условия для прекращения военной конфронтации – обмене заложниками. Это стало возможным, в первую очередь, из-за жесткой позиции Белого дома, который по сути выдвинул к ХАМАС ультимативное требование согласиться после трех суток с американским планом. При этом Трамп предупредил ХАМАС о готовности США нанести сокрушительные удары по Газе совместно с армией Израиля.

С другой стороны, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания и Египет присоединились к мощному давлению на палестинцев, угрожая отказом от их поддержки в случае непринятия мирного решения по прекращению сопротивления.

Создается впечатление, что стоящие во власти израильские военно-политические круги ожидали отказа ХАМАС от признания «плана Трампа» и надеялись на продолжение войны, которая бы стерла с поверхности все, что было и есть на территории сектора.

Следует также иметь в виду, что прекращение войны и взаимный обмен живыми и мертвыми нанесет репутационный удар по премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, последствия которого предсказать затруднительно.

«План Трампа» - не панацея от возможной палестино-израильской конфронтации в будущем. Он не создает условий для комплексного решения палестинской проблемы и обеспечивает лишь временную передышку в сопротивлении арабов. В то же время палестинцам нужен мир, а их Движению сопротивления требуется сохранить идеологическое влияние. Дальнейшее сопротивление Израилю представляло реальную угрозу утери палестинцами своей земли на территории сектора Газа.