4 октября 2025 / 08:55
3 октября 2025 / 18:21
3 октября 2025 / 18:17
Общество
Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала Анастасия Венза
6 октября 2025 / 10:19
Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала Анастасия Венза
6 октября 2025 / 10:19
© Мила Степанян/ ТАСС

Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала представительница Московской области Анастасия Венза. Финал смотра прошел в концертном зале "Барвиха Luxury Village" с участием 50 девушек из разных регионов России, сообщает ТАСС.

Алена Лесняк (Керчь) и Виктория Макарова (Сестрорецк) получили статус  "Вице-мисс Россия - 2025".

В состав жюри конкурса вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, звездный стилист по волосам Игорь Кимяшов, "Мисс Вселенная - 2002", певица и телеведущая Оксана Федорова, певица и "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова, модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также гендиректор конкурса Анастасия Беляк.

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительнице вручают корону из белого золота, денежный приз, она также получает шанс представить Россию на международных конкурсах. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет ростом от 173 см.

Годом ранее титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".

