Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 12:51
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев" Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала Анастасия Венза
Москва
6 октября 2025 / 12:51
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев"
6 октября 2025 / 10:38
Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев"
© Михаил Метцель/ ТАСС

Беспилотники, прилетевшие на территории стран Европы, могут быть "провокацией бандеровцев". Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: вблизи военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи - неясно. Каковы версии?" - написал политик.

Первая из перечисленных им версий - "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну". И она, по его мнению, "вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА обычно можно отследить". "Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой", - указал Медведев.

Второй версией он назвал "деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС". "Симпатизирующие нашей стране люди не станут вхолостую тратить свой ресурс, выходя из подполья. Наши "агенты и кроты" ждут отдельной команды", - полагает зампред СБ РФ.

Вместе с тем он упомянул в качестве "рабочей версии" проводящуюся самими местными спецслужбами проверку своих систем ПВО на прочность. "Конечно, местные бездельники могут баловаться, запуская дроны. Чего не позлить своих бюрократов? Хороший способ!" - отметил Медведев.

Рассматривая пятую версию, о прямой атаке дронов из России, он напомнил, что ее уже комментировал президент Росси Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая". "Тут добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвертой версией", - написал политик. 

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
10:38
Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев"
10:19
Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала Анастасия Венза
22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
21:33
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
21:01
Не ответивший на вопрос о Крыме литовский министр покидает свой пост
20:49
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%
20:18
Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 находился в эксплуатации 53 года
19:57
ЦБ назвал топ-10 фраз, используемых мошенниками для обмана
19:35
Мерц заявил, что притягательная сила Запада ослабевает
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения