Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев"

Беспилотники, прилетевшие на территории стран Европы, могут быть "провокацией бандеровцев". Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: вблизи военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи - неясно. Каковы версии?" - написал политик.

Первая из перечисленных им версий - "провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну". И она, по его мнению, "вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА обычно можно отследить". "Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой", - указал Медведев.

Второй версией он назвал "деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС". "Симпатизирующие нашей стране люди не станут вхолостую тратить свой ресурс, выходя из подполья. Наши "агенты и кроты" ждут отдельной команды", - полагает зампред СБ РФ.

Вместе с тем он упомянул в качестве "рабочей версии" проводящуюся самими местными спецслужбами проверку своих систем ПВО на прочность. "Конечно, местные бездельники могут баловаться, запуская дроны. Чего не позлить своих бюрократов? Хороший способ!" - отметил Медведев.

Рассматривая пятую версию, о прямой атаке дронов из России, он напомнил, что ее уже комментировал президент Росси Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая". "Тут добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвертой версией", - написал политик.