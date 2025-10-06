Трамп сообщил, что в США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна

В США начались увольнения госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

"Это уже происходит", - ответил он на вопрос о том, когда начнутся увольнения госслужащих. По словам американского лидера, шатдаун спровоцирован позицией его политических оппонентов из Демократической партии. "Это их, а не наш шатдаун", - указал он.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа в условиях шатдауна уволит тысячи госслужащих. Ранее, как информировала газета Politico, директор Административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса о том, что администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за шатдауна.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Это произошло ввиду того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут согласовать ряд статей расходов. Они обмениваются обвинениями в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.