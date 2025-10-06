Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 13:13
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
Цена золота на Comex обновила исторический максимум Трамп сообщил, что в США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна
Москва
6 октября 2025 / 13:13
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
6 октября 2025 / 11:16
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 949 за тройскую унцию.

По состоянию на 05:02 мск, стоимость золота составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%). На 05:12 мск цена драгметалла замедлила рост и торговалась на уровне $3 947,4 за унцию (+0,9%), свидетельствуют данные площадки.

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
11:16
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
10:57
Трамп сообщил, что в США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна
10:38
Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев"
10:19
Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала Анастасия Венза
22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
21:33
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
21:01
Не ответивший на вопрос о Крыме литовский министр покидает свой пост
20:49
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 79%
20:18
Разбившийся в Красноярском крае самолет Ан-2 находился в эксплуатации 53 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения