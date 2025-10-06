Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 949 за тройскую унцию.
По состоянию на 05:02 мск, стоимость золота составляла $3 950 за тройскую унцию (+0,97%). На 05:12 мск цена драгметалла замедлила рост и торговалась на уровне $3 947,4 за унцию (+0,9%), свидетельствуют данные площадки.