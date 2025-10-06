Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 октября 2025 / 08:55
3 октября 2025 / 18:21
3 октября 2025 / 18:17
Политика
Политика
Макрон принял отставку премьер-министра Франции Лекорню
6 октября 2025 / 11:33
Макрон принял отставку премьер-министра Франции Лекорню
© REUTERS/ТАСС

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке из-за критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства. Как заявила пресс-служба Елисейского дворца, глава государства принял отставку.

По информации телеканала BFMTV, Лекорню намерен выступить с заявлением в 10:45 по местному времени (11:45 мск).

Срок пребывания Лекорню на посту главы правительства оказался самым коротким за всю историю Пятой республики, составив 27 дней. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе кабмина принадлежал Мишелю Барнье, который покинул свой пост в декабре 2024 года, проведя в кресла премьера немногим более трех месяцев.

В воскресенье вечером генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен огласил первую часть списка нового правительства страны. Среди 18 названных имен 13 министров из прежнего правительства сохранили свои посты или же были назначены на новые должности. В общей сложности новое правительство должно включать около 25 человек, оставшиеся имена должны быть обнародованы в ближайшее время.

Это повлекло за собой резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он выразил недовольство подбором министров и заявил, что такой состав "не отражает разрыва" с прежней политикой. 

