Москва
6 октября 2025 / 14:22
Москва
6 октября 2025 / 14:22
4 октября 2025 / 08:55
3 октября 2025 / 18:21
3 октября 2025 / 18:17
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост
6 октября 2025 / 11:46
Российский рынок акций демонстрирует рост
© Евгений Мессман/ ТАСС

Российский рынок акций перешел к росту во время основной сессии Московской биржи 6 октября, свидетельствуют данные площадки. Основные индексы демонстрировали рост почти на 0,5% после снижения в начале торгов на 0,89%.

По состоянию на 10:22 мск, индекс Мосбиржи перешел к росту и поднимался на 0,01%, до 2 604,72 пункта, индекс РТС рос также на 0,01%, до 1 001,92 пункта. К 12:02 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 617,32 пункта (+0,49%), индекс РТС составлял 1 006,77 пункта (+0,49%).

В начале торгов, на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,89%, до 2 581,43 пункта, опустившись ниже 2 600 пунктов впервые с 9 апреля 2025 года. Индекс РТС также снижался на 0,89% и находился на отметке в 992,96 пункта, опустившись ниже 1 000 пунктов впервые с 10 апреля текущего года. 

