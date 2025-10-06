Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
ХАМАС перевозит тела заложников для передачи Израилю
6 октября 2025 / 11:59
ХАМАС перевозит тела заложников для передачи Израилю
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Сторонники движения ХАМАС начали перенос тел погибших в секторе Газа заложников в одно место для последующей их передачи Израилю. Об этом информировало близкое к радикалам палестинское агентство Maan.

Сообщается, что тела заложников доставляются в одно место для того, "чтобы радикалы были готовы к их передаче" израильской стороне. Кроме того, указывается, что ХАМАС передал посредникам списки с именами погибших заложников и еще остающихся в живых, которые, вероятно, будут переданы еврейскому государству.

Ранее ХАМАС настаивал на поэтапном освобождении удерживаемых заложников, а не в течение 72 часов согласно плану США. Однако главная проблема состоит в том, что движение не только не может поддерживать связь с удерживающими заложников группами из-за интенсивности действий израильских сил в Газе, но и может не располагать точной информацией о местах нахождения пленников и их физическом состоянии к настоящему времени.

По данным израильской стороны на конец сентября, сторонники ХАМАС продолжали удерживать в Газе 20 живых заложников и тела 28 погибших узников.

В минувшую пятницу ХАМАС передал посредникам ответ на план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС намечен на 6 октября в Египте. 

