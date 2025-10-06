В ГД одобрили штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на игры

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об установлении штрафов до 100 тыс. рублей за прием ставок от физических лиц, включенных в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Инициатива была внесена на рассмотрение ГД группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экономполитике Максимом Топилиным в мае. Новые положения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Так, для должностных лиц предполагается штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за прием ставок, интерактивных ставок организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физлица, информация о котором включена в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Законопроект о введении механизма добровольного отказа физлиц от участия в азартных играх прошел первое чтение в Госдуме 28 мая: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Документом предусматривается право граждан отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов в отдельной игровой зоне путем направления единому регулятору азартных игр заявления о включении информации о таком физическом лице в список физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

Заявление о внесении информации в перечень с указанием срока, на который гражданин отказывается от участия в азартных играх, подается с использованием портала "Госуслуги". Вместе с тем срок отказа не может быть менее 12 месяцев.