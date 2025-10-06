Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 14:23
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
В ГД одобрили штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на игры ХАМАС перевозит тела заложников для передачи Израилю
Москва
6 октября 2025 / 14:23
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
В ГД одобрили штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на игры
6 октября 2025 / 12:14
В ГД одобрили штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на игры
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об установлении штрафов до 100 тыс. рублей за прием ставок от физических лиц, включенных в перечень отказавшихся от участия в азартных играх. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Инициатива была внесена на рассмотрение ГД группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экономполитике Максимом Топилиным в мае. Новые положения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Так, для должностных лиц предполагается штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за прием ставок, интерактивных ставок организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физлица, информация о котором включена в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Законопроект о введении механизма добровольного отказа физлиц от участия в азартных играх прошел первое чтение в Госдуме 28 мая: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Документом предусматривается право граждан отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов в отдельной игровой зоне путем направления единому регулятору азартных игр заявления о включении информации о таком физическом лице в список физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

Заявление о внесении информации в перечень с указанием срока, на который гражданин отказывается от участия в азартных играх, подается с использованием портала "Госуслуги". Вместе с тем срок отказа не может быть менее 12 месяцев. 

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
12:14
В ГД одобрили штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на игры
11:59
ХАМАС перевозит тела заложников для передачи Израилю
11:46
Российский рынок акций демонстрирует рост
11:33
Макрон принял отставку премьер-министра Франции Лекорню
11:16
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
10:57
Трамп сообщил, что в США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна
10:38
Медведев считает, что дроны в Европе могут быть "провокацией бандеровцев"
10:19
Обладательницей титула "Мисс Россия - 2025" стала Анастасия Венза
22:10
Путин поздравил педагогов России с предстоящим Днем учителя
21:57
В ХАМАС подтвердили готовность освободить всех израильских заложников
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения