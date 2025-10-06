Из Израиля депортируют свыше 70 участников пропалестинской флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление), включая шведскую активистку Грету Тунберг. Об этом информировало агентство Agence France-Presse, ссылаясь на представителей дипслужб.

Сообщается, что Израиль покинут 9 шведов, 28 французов, 27 греков и 15 итальянцев. Предположительно, большинство задержанных будут транспортированы самолетом в Грецию.

Флотилия "Сумуд", состоящая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине прошлого месяца. Миссия намеревалась прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти не раз подчеркивали, что считают действия активистов провокацией и не допустят приближения их судов к берегам Газы. В итоге флотилия была перехвачена кораблями ВМС Израиля, все активисты - свыше 400 человек - были доставлены на израильский берег.

3 октября власти еврейского государства начали их депортировать, за три дня из страны были выдворены 170 участников флотилии.