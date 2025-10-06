Песков рассказал, как внуки поздравляют президента РФ

Президент России Владимир Путин в день рождения неизменно получает от своих внуков теплые поздравления. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью", - ответил представитель Кремля на вопрос, как российский лидер планирует отмечать завтра день рождения и как обычно поздравляют его внуки.