Песков рассказал, как внуки поздравляют президента РФ

© Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в день рождения неизменно получает от своих внуков теплые поздравления. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью", - ответил представитель Кремля на вопрос, как российский лидер планирует отмечать завтра день рождения и как обычно поздравляют его внуки.