Безопасность
Российские ВС освободили Отрадное в Харьковской области
6 октября 2025 / 12:59
© Александр Река/ ТАСС
Военнослужащие Южной группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Подразделения группировки освободили Кузьминовку в ходе решительных действий, указали в российском оборонном ведомстве.