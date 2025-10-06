Российские ВС освободили Отрадное в Харьковской области

Военнослужащие Южной группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения группировки освободили Кузьминовку в ходе решительных действий, указали в российском оборонном ведомстве.