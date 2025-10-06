Силуанов: индексация социальных обязательств будет обеспечена в полном объеме

В новом бюджетном периоде социальные обязательства перед гражданами будут проиндексированы в полном объеме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"Социальная политика - это первый приоритет бюджета. Ассигнования на индексацию социальных обязательств предусмотрены в полном объеме. Указанным категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозируемого темпа роста номинальной зарплаты. Социальные выплаты ветеранам, инвалидам, маткапитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год. Все согласно действующему законодательству", - отметил он.

По словам министра, страховые пенсии вырастут с начала 2026 года на 7,6%. Это повышение охватит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году. В последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке. Средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 117 рублей, уточнил он.