6 октября 2025 / 16:16
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета В Литве проходят маневры НАТО с участием 3 тыс. военных восьми стран
4 октября 2025 / 08:55
3 октября 2025 / 18:21
Безопасность / Военная индустрия / Маневры НАТО
Безопасность
В Литве проходят маневры НАТО с участием 3 тыс. военных восьми стран
6 октября 2025 / 13:29
В Литве проходят маневры НАТО с участием 3 тыс. военных восьми стран
© Paulius Peleckis/ Getty Images/ТАСС

В Литве проходят крупные международные учения "Гележинис вилкас" ("Железный волк") с участием подразделений численностью порядка 3 тыс. человек из восьми стран НАТО. Об этом информировало командование армии балтийской республики.

Как отмечается, "ежегодные маневры "Гележинис вилкас" являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений".

К учениям, которые продлятся до 18 октября, привлечены подразделения в составе около 3 тыс. военнослужащих Литвы, а также Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Чехии и Хорватии. Задействованы около 650 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры.

Ожидается, что военные колонны проследуют к месту тренировок на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией.

Главной задачей учений заявлена проверка и поддержание боеготовности подразделений мотопехотной бригады армии Литвы "Гележинис вилкас", отработка взаимодействия с союзниками в рамках оборонительных и наступательных операций.

