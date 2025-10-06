В Литве проходят маневры НАТО с участием 3 тыс. военных восьми стран

В Литве проходят крупные международные учения "Гележинис вилкас" ("Железный волк") с участием подразделений численностью порядка 3 тыс. человек из восьми стран НАТО. Об этом информировало командование армии балтийской республики.

Как отмечается, "ежегодные маневры "Гележинис вилкас" являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений".

К учениям, которые продлятся до 18 октября, привлечены подразделения в составе около 3 тыс. военнослужащих Литвы, а также Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Чехии и Хорватии. Задействованы около 650 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры.

Ожидается, что военные колонны проследуют к месту тренировок на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией.

Главной задачей учений заявлена проверка и поддержание боеготовности подразделений мотопехотной бригады армии Литвы "Гележинис вилкас", отработка взаимодействия с союзниками в рамках оборонительных и наступательных операций.