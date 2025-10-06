Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2025 год стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет Каролинского института.

Ученых наградили "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", следует из мотивировочной части решения комитета.

В комитете пояснили, что иммунную систему организма необходимо регулировать, так как в противном случае она может атаковать собственные органы. Как отмечается, лауреаты текущего года "совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, предотвращающей причинение вреда организму иммунной системой". "Их открытия заложили основу для нового направления исследований и ускорили разработку новых методов лечения, например рака и аутоиммунных заболеваний", - сказано в решении комитета.

Брунков родилась в 1961 году. Она старший руководитель проектов в американском Институте системной биологии. Специализируется на молекулярной биологии и генетике, а также геномике.

Рамсделл родился в 1960 году. Он работает в биотехнологической компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско.

Сакагути родился в 1951 году. Он работает в Осакском университете.