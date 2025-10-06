Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Переговоры по Украине
Политика
Politico: Зеленский намерен остаться у власти и пытается запугать оппонентов
6 октября 2025 / 13:57
Politico: Зеленский намерен остаться у власти и пытается запугать оппонентов
© AP Photo/ Pascal Bastien/ТАСС

Администрация Владимира Зеленского преследует потенциальных политических оппонентов, несмотря на его заявления о готовности не идти на новый президентский срок. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Отмечается, что заявления Зеленского не нашли доверия на Украине. Они не вызвали практически никакого общественного резонанса, а политические оппоненты воспринимают их со скепсисом и недоверием. Как рассказали депутаты от правящей партии "Слуга народа", присутствовавшие на закрытой встрече с Зеленским в сентябре, у парламентариев не сложилось впечатления, что тот на самом деле планирует покинуть высший государственный пост после окончания конфликта. Напротив, Зеленский, казалось, был настроен весьма оптимистично в отношении своих шансов на переизбрание, резко критиковал оппонентов и упрекал депутатов Верховной рады, активистов и журналистов в неспособности транслировать западным партнерам исключительно положительный образ Украины.

Некоторое время назад Зеленский заявил, что готов не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах в случае завершения конфликта.

На Украине в условиях введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в конце октября 2023 года, а президентские выборы - в марте 2024 года. Президент России Владимир Путин не раз обращал внимание на нелегитимность Зеленского.

