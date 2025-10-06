Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали ракету "Нептун" и 356 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшие сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 356 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 356 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 529 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 377 танков и других боевых бронемашин, 1 593 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 288 единиц специальной военной автомобильной техники.