Кремль приветствует позицию США по ДСНВ
4 октября 2025 / 08:55
3 октября 2025 / 18:21
3 октября 2025 / 18:17
Безопасность
Безопасность
Кремль приветствует позицию США по ДСНВ
6 октября 2025 / 14:29
Кремль приветствует позицию США по ДСНВ
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Кремль приветствует заявление президента США Дональда Трампа о том, что предложение главы российского государства Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "звучит как хорошая идея". На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддерживают эту инициативу Путина", - указал он.

Вместе с тем Песков отметил, что каких-то конкретных сигналов по дипломатическим каналам пока не поступало.

Некоторое время назад американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея". 22 сентября президент РФ на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, по его словам, эта мера жизнеспособна только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.

