Матвиенко отметила семейноцентричность нового бюджета России

Основной финансовый документ РФ подчинен принципу семейноцентричности. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"Можно сказать, что главный финансовый документ подчинен принципу семейноцентричности. "Детский бюджет" на ближайшие три года составит более 10 трлн рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и многие другие направления", - отметила она.

Вместе с тем, по словам спикера палаты, все меры поддержки семей нужно постоянно изучать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать.