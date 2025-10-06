Грушко: Европа идет по пути эскалации, наращивая помощь Киеву

Европа идет по пути эскалации, оказывая все больше помощи Киеву и направляя ему все более дальнобойные и смертоносные вооружения. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко при общении с журналистами.

"Риски эскалации очень велики. Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается как во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более и более дальнобойные, смертоносные вооружения, и это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений имеет все более и более агрессивный характер", - отметил он.

По словам замглавы МИД РФ, отрабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность, а также усиливается опора на ядерный компонент в этих маневрах. "Вдоль наших границ летают американские стратегические бомбардировщики. Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией", - указал он.