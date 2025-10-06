Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 18:57
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
Москва
6 октября 2025 / 18:57
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Минздрав Газы сообщил о не менее 65 погибших за сутки в анклаве
6 октября 2025 / 15:15
Минздрав Газы сообщил о не менее 65 погибших за сутки в анклаве
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

Не менее 65 палестинцев погибли в ходе боевых действий и обстрелов израильских ВС за прошедшие сутки, еще 153 человека пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Так, общее число жителей Газы, погибших в результате конфликта, достигло 67 139, порядка 170 тыс. получили ранения. Уточняется, что за минувшие сутки также был зарегистрирован еще один случай голодной смерти. Общее число умерших из-за голода и осложнений, связанных с недоеданием, составило 460.

Катарский телеканал Al Jazeera передает, что ЦАХАЛ продолжает интенсивные обстрелы палестинского анклава, несмотря на переговоры о прекращении огня и "многочисленные призывы остановить бомбардировки". Только за последние 48 часов израильские ВВС нанесли более 130 воздушных ударов по сектору, включая административный центр региона город Газа и лагеря беженцев.

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
15:59
В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
15:43
Кремль прокомментировал сообщения о помощи Китая в наведении российских ракет
15:32
В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов
15:15
Минздрав Газы сообщил о не менее 65 погибших за сутки в анклаве
14:59
Грушко: Европа идет по пути эскалации, наращивая помощь Киеву
14:44
Матвиенко отметила семейноцентричность нового бюджета России
14:29
Кремль приветствует позицию США по ДСНВ
14:15
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали ракету "Нептун" и 356 беспилотников ВСУ
13:57
Politico: Зеленский намерен остаться у власти и пытается запугать оппонентов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения