Минздрав Газы сообщил о не менее 65 погибших за сутки в анклаве

Не менее 65 палестинцев погибли в ходе боевых действий и обстрелов израильских ВС за прошедшие сутки, еще 153 человека пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Так, общее число жителей Газы, погибших в результате конфликта, достигло 67 139, порядка 170 тыс. получили ранения. Уточняется, что за минувшие сутки также был зарегистрирован еще один случай голодной смерти. Общее число умерших из-за голода и осложнений, связанных с недоеданием, составило 460.

Катарский телеканал Al Jazeera передает, что ЦАХАЛ продолжает интенсивные обстрелы палестинского анклава, несмотря на переговоры о прекращении огня и "многочисленные призывы остановить бомбардировки". Только за последние 48 часов израильские ВВС нанесли более 130 воздушных ударов по сектору, включая административный центр региона город Газа и лагеря беженцев.