Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В Чехии состоялись парламентские выборы. Прошли они при высочайшей явке - свое законное право на волеизъявление реализовали ¾ граждан, имеющих на это право. На результаты пытались повлиять евробюрократические и глобалистские структуры, пусть и не в таком виде и объеме, как недавно в Молдавии – страны все-таки поцивилизованнее. Например, TikTok заблокировал десятки аккаунтов из-за якобы вмешательства в ход избирательной кампании и «посты в поддержку СВО». Чешское управление телекоммуникаций рассказало Politico, что местная исследовательская организация Online Risk Labs выявила 286 аккаунтов в TikTok с «совокупным охватом от 5 до 9 миллионов просмотров в неделю», это больше, чем у многих известных политиков. Данные аккаунты поддерживали правую партию «Свобода и прямая демократия» и левую «Stačilo!» («Хватит!», блок коммунистов с социал-демократами).

«Контент включает, например, прославление Владимира Путина, а также демонстрацию мощи российской армии», - приводит Politico слова экспертов Online Risk Labs. TikTok удалил 98,5% контента, нарушающего законы о выборах, контент, сгенерированный искусственным интеллектом, а также 46 аккаунтов, выдававших себя за официальных лиц. Поиск «русского вмешательства», как это водится, доходил до абсурда. Беглый либеральный политолог Иван Преображенский (иноагент) писал в колонке для издания iDnes: «Прямое финансирование чешских политиков чешских политиков и партий со стороны Кремля и связанных с ним сил во время этой предвыборной кампании никто не доказал. Но все равно нет никаких сомнений, что это происходит».

Высочайший градус русофобии стал одной из причин, по которым значительная часть общества отвернулась от правящей политической силы SPOLU премьера Петра Фиалы (около 23 % голосов) и их союзников по коалиции «Старосты и независимые» (STAN) (около 11,2 %). Дело не в какой-то излишней русофилии этих недовольных избирателей, просто обрыв всех связей с нашей страной и, соответственно, рьяная поддержка Украины в ущерб внутреннему благосостоянию негативно влияют на социально-экономическую картину.

Чехия сейчас – один из главных европейских поставщиков оружия и боеприпасов режиму Зеленского, ее ракеты бьют по мирным российским городам и убивают наших граждан. Вот новости только непосредственно выборные дни. Чехия проводит ремонт 30 танков T-72M4CZ, Генштаб страны заявил, что их могут передать Украине. Кроме того, министерство обороны Греции намерено продать чехам для последующей передачи Украине снятые с баланса греческой армии 60 американских 203-мм самоходных гаубиц М110А2 фото и 150 тысяч снарядов к ним, в том числе 50 тысяч осколочно-фугасных снарядов М106, 30 тысяч кассетных снарядов M404 ICM, 30 тысяч кассетных снарядов M509A1 DPICM и 40 тысяч активно-реактивных кассетных снарядов M650 HERA. Кроме того, будут проданы тысячи неуправляемых авиационных ракет калибра 70 и 127 миллиметров. Общая стоимость всего этого оценена почти в 200 миллионов евро.

Действующие власти запустили в прошлом году «снарядную инициативу», то есть сбор по всему миру при помощи европейских партнеров боеприпасов для ВСУ. Кроме того, правительство распахнуло двери сотням тысячам украинских беженцев, ради которых было либерализовано достаточно жесткое миграционное законодательство. А ведь и в более мирные времена отношение чехов к временным или постоянным переселенцам из Украины. Памятна социальная реклама, в которой студент орет на свою украинскую домработницу, засунувшую куда-то листок с его математической работой, а она, пожав плечами, спокойно восстанавливает формулы и решение задачи. Женщина оказывается учителем математики, и суть ролика проста: не обижайте украинцев, они такие же люди, а то и умнее.

Внешняя политика Фиалы и Ко где-то усугубила уже имевшиеся внутренние проблемы, а где-то стала причиной новой. Поэтому большинство граждан отдали предпочтение оппозиционерам евроскептического толка. В первую очередь это движение ANO («Акция недовольных граждан») экс-премьера Андрея Бабиша, придерживающегося взглядов примерно как у Фицо в Словакии и Орбана в Венгрии (критика евробюрократии, акцент на национальных интересах, критическое отношение к поддержке киевского режима). У ANO около 35%. Еще почти 8% партии у той самой SPD («Свобода и прямая демократия») эксцентричного чешско-японского бизнесмена Томио Окамура – он еще евроскептичнее Бабиша. 7% у партии Motoristé sobě («Автомобилисты для себя») - это тоже евроскептики, выступающие против глобалистской экологической повестки. В сумме у этих вероятных партнеров по коалиции может набраться контрольный пакет мандатов в парламенте. Отметим, что левым из «Stačilo!» лишь немного не хватило, чтобы вернуться в национальную законодательную власть – они набрали 4,3%.

Уже упомянутое издание iDnes приводит данные социологических исследований, согласно которым главным изменением по сравнению с прошлый выборами стал заметный рост поддержки движения ANO, что привело к перераспределению голосов в пользу антисистемных и других оппозиционных партий, особенно в неблагополучных в социально-экономическом отношении микрорегионах. Значительно больше избирателей пришло на избирательные участки в менее развитых частях страны, где доходы, как правило, ниже, а рабочая сила менее квалифицирована. В этом году в этих регионах наблюдалась значительно более активная мобилизация, чем на предыдущих выборах. Рост явки также был выше в микрорегионах с более высоким уровнем дестабилизирующей бедности, включая лишение права выкупа заложенного имущества, нехватку жилья и социальное отчуждение.

Бабиша с победой уже поздравили Орбан, Фицо и Марин Ле Пен. А вот мейнстримные западные СМИ несколько обеспокоены. Успех ANO «потряс Европейский союз», пишет газета Politico: «Европа с осторожностью наблюдает за выборами в Чехии, поскольку Бабиш пообещал отказаться от инициативы по поставкам боеприпасов Украине, оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов и выступить против Европейской комиссии по «Зеленому курсу». «Многие чехи считают, что украинцы получают слишком много помощи, это ослабление чувства солидарности может стать проблемой для Украины», - констатирует The Economist. При этом Bloomberg напоминает, что Бабиш, в отличие от Орбана и Фицо, не поддерживает связей с российским руководством.

То, что лидер ANO не какой-то особый друг России, а просто евро- и укроскептик, доказывают и его высказывания по горячим следам выборов. Он, не отметая в целом идею «инициативы по боеприпасам», предложил провести глубокую ревизии ее выполнения. «[Ее] необходимо сделать прозрачной. Если кто-то зарабатывает на этом 30 миллиардов [крон, или 1,4 миллиарда долларов] – мне это не нравится, будем это решать. У меня нет проблем обсудить это дело с Зеленским, если он захочет. Сделаем так, чтобы всё было прозрачно. Война сама по себе ужасна, и нельзя допускать, чтобы на ней еще кто-нибудь обогащался», - сказал Бабиш.

Бабиш не против и других форм поддержки Украины, просто с существенными оговорками: «Я встречался с господином Зеленским трижды, даже в ноябре 2019 года, и поддерживаю его после аннексии Крыма. Мы помогаем Украине через ЕС. ЕС помогает Украине через наш бюджет. Мы вносим много денег в европейский бюджет. Мы продолжим помогать. Если идет война, никто не должен на ней зарабатывать. Все должно идти через НАТО». При этом Украину в ЕС он в обозримом будущем не видит: «[Украинцы] не готовы к ЕС. Сначала нужно положить конец войне. И мы, конечно, будем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС».

Политик выразил надежду, что Трамп и европейские лидеры помогут дипломатическому разрешению конфликтам. При этом он не будет препятствовать чешским фирмам поставлять вооружения Зеленскому и Ко: «Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема. В республике будем продолжать, конечно, организацию системы ПВО. Меня господин президент [генерал Павел] проинформировал о той новой системе, которую имеют датчане и французы, это практически европейский вариант Patriot. И еще, конечно, мы видим, как Европа беззащитна против дронов».

В общем, конечно, никакого совсем уж страшного бунта на чешском участке ЕС после победы Бабиша и вероятного формирования им новой правительственной коалиции не предвидится. Но, вероятно, станет чуть больше прагматизма в словацко-венгерском духе и чуть меньше восторженной украинофилии и чуть меньше снимания последних рубашек в пользу Зеленского (снимают их, кстати, нынешние власти не с себя, а с граждан, что им и не понравилось).