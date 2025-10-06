Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 18:57
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
Москва
6 октября 2025 / 18:57
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
3 октября 2025 / 18:21
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
3 октября 2025 / 18:17
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов
6 октября 2025 / 15:32
В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов
© Сергей Петров/ ТАСС

В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на главной стратегической сессии форума "Биопром".

"У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам", - отметила она.

Лут также рассказала, что ранее в Минсельхоз обратился человек, который занимается селекцией разных растений. "Он говорит, достаньте мне саженцы красного киви. Красное киви, но оно никогда не произрастало в нашей стране. Это может казаться смешным сегодня, но объективно мы можем вырастить все, что угодно", - добавила она.

В ноябре прошлого года Лут обращала внимание, что Минсельхоз России рассматривает выращивание бананов по примеру Казахстана и не исключает такую возможность в будущем. В июле 2025 года правительство РФ добавило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны. 

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Россия принуждает Украину к миру. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Политолог Шаповалов: Путин констатировал, что мир стал полицентричным
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
15:59
В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
15:43
Кремль прокомментировал сообщения о помощи Китая в наведении российских ракет
15:32
В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов
15:15
Минздрав Газы сообщил о не менее 65 погибших за сутки в анклаве
14:59
Грушко: Европа идет по пути эскалации, наращивая помощь Киеву
14:44
Матвиенко отметила семейноцентричность нового бюджета России
14:29
Кремль приветствует позицию США по ДСНВ
14:15
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали ракету "Нептун" и 356 беспилотников ВСУ
13:57
Politico: Зеленский намерен остаться у власти и пытается запугать оппонентов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения