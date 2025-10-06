В России приступили к строительству первой теплицы для выращивания бананов. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на главной стратегической сессии форума "Биопром".

"У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам", - отметила она.

Лут также рассказала, что ранее в Минсельхоз обратился человек, который занимается селекцией разных растений. "Он говорит, достаньте мне саженцы красного киви. Красное киви, но оно никогда не произрастало в нашей стране. Это может казаться смешным сегодня, но объективно мы можем вырастить все, что угодно", - добавила она.

В ноябре прошлого года Лут обращала внимание, что Минсельхоз России рассматривает выращивание бананов по примеру Казахстана и не исключает такую возможность в будущем. В июле 2025 года правительство РФ добавило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны.