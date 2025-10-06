Борьба Запада с российским экспортом нефти не приносит результатов

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Активность Запада на треке борьбы с российской нефтью не приносит плодов. Как сообщило в конце сентября агентство Bloomberg, экспорт российской нефти морским путем за последние четыре недели достиг 16-месячного максимума. Экспортные поставки сырой нефти морским путем, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 28 сентября было загружено в общей сложности 26,75 млн баррелей (на 36 танкеров) российской нефти. Объем отгрузки увеличился с 23,69 млн баррелей (на 31 танкер) за предыдущую неделю.

Позитивная статистика и по финансовой компоненте национального экспорта «черного золота». За неделю цены на нефть марки Urals из стран Балтии и Черного моря выросли примерно на $1,8 за баррель, в среднем до $56,38 и $56,59 за баррель соответственно. Цена на основные сорта тихоокеанской нефти ESPO немного изменилась в противоположном направлении, снизившись на $0,3 за баррель, в среднем до $62,65 за баррель. Согласно данным Argus Media, цены на нефть с поставкой в Индию выросли на $1,9 за баррель (до $67,18 за баррель), что является самым высоким показателем за восемь недель.

Согласно свежему обзору Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в объеме морского экспорта российской нефти в последнюю неделю сентября 35% пришлось на Китай, 25% — на Турцию, 19% — на Индию, 3% — на Сирию. По данным аналитиков, три крупных танкера с точкой назначения прочих стран проследуют до Индии, что увеличит ее долю до 30%. Еще один нефтевоз направляется в Турцию, доля которой повысится до 28%.

Как видно, череда попыток лидера США Дональда Трампа убедить покупателей отказаться от российской нефти пока не увенчались успехом, и такие страны, как Индия, Турция, Венгрия и Словакия, продолжают ее импорт. А Китай, крупнейший зарубежный покупатель российской нефти, заявил, что намерен только расширять свои энергетические связи с Россией.

Антиномия: всплеск поставок происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на страновой пул ключевых покупатели российской нефти. Президент США продолжает настоятельно требовать от них прекратить нефтяные сделки с Москвой, но подвижек нет.

Здесь показательна ситуация с Индией: даже после нескольких месяцев давления, Нью-Дели не проявляет никаких признаков сокращения поставок, а официальные лица сообщают Вашингтону, что значительное сокращение импорта российской нефти потребует замещения со стороны подпавших под санкции других поставщиков — Ирана и Венесуэлы. И это — серьезный ребус для властей США. Ведь и Тегеран, и Каракас — по сути исторические санкционные цели Белого дома, которые с его позиции «заслуживают» лишь усиление рестрикций. Достаточных объемов свободной нефти на глобальном рынке, несмотря на пропагандируемый преимущественно западными СМИ профицит, в общем-то и нет.

Правда, индийская статистика по физическому импорту баррелей несколько выбивается из общего «прогрессивного» контекста по национальному экспорту РФ. Так, по данным аналитической компании Kpler, в сентябре поставки в страну составили 1,61 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже августовского показателя в 1,72 млн б/с. По сравнению с прошлым годом, российские потоки сократились на 16% — что, в общем-то, соответствует диапазону, который в августе ожидали аналитики.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за этим торговым треком после того, как Вашингтон ввел 50%-ную пошлину на импорт индийских товаров в США, пытаясь заставить Нью-Дели отказаться от российской нефти. При этом США пока воздержались от аналогичных действий в отношении Китая, другого крупного покупателя. В ответ Индия ясно дала понять, что эти сделки продиктованы ценой и будут продолжаться, хотя она также заявила о желании покупать больше американских энергоносителей на фоне «широкоформатных» переговоров с Вашингтоном.

Тем не менее, российские баррели остаются центральным элементом в сырьевом балансе Индии, хотя объемы стабилизируются на более низком плато. Индийские нефтепереработчики постепенно расширяют свою корзину поставок, балансируя между экономической выгодой, энергетической безопасностью и геополитическим риском.

Креативно ответила на требование Дональда Трампа отказаться от покупки углеводородов у Москвы и Анкара. Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар пояснил, что решения о покупке российской нефти или отказе от нее будут принимать частные турецкие компании. «До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу, потому что это коммерческие решения. То есть мы никогда никому не говорили: "Покупай отсюда, не покупай оттуда". До сих пор мы этого не делали», — заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Turk.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не планирует отказываться от поставок российской нефти и газа. Он объяснил такое решение «долгосрочными контактами» двух стран и отметил, что Венгрия не собирается их «менять» на менее надежные каналы.

Получается, что согласных с требованием Белого дома разорвать нефтяную кооперацию с Москвой среди основных покупателей российского «черного золота» пока нет. И будут ли — вопрос? Непосредственно сводные данные по экспорту нефти из России указывают на нежелание ведущих контрагентов Москвы прекращать закупки.