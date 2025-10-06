Кремль прокомментировал сообщения о помощи Китая в наведении российских ракет

Россия располагает всем необходимым потенциалом для решения задач специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, будто Пекин оказывает Москве поддержку в спутниковом наведении при ударах по военным объектам на территории Украины.

"Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед СВО", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее в украинских и западных СМИ появилась информация о том, что будто в момент ударов по военным объектам в Львовской области над регионом был зафиксирован пролет трех разведспутников КНР. Зарубежная пресса ввиду сложностей в отношениях между Китаем и США связала это с возможностью "помощи" РФ.