В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны

Экономический рост в России в текущем году продолжается. С таким заявлением выступил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"В 2025 году экономический рост в России продолжается. После существенного увеличения спроса в предыдущие два года, в 2023-2024 годах, темп роста 2025 года более сдержанный. Это нужно для того, чтобы производственные возможности смогли догнать убежавший вперед за предыдущие годы спрос", - указал он.

Заботкин отметил, что на эту задачу работают и инвестиции в новые мощности, и оптимизация, рационализация производственных цепочек, и решение компаний по усовершенствованию организации производства. "И, что не менее важно, переток рабочих рук на наиболее востребованные направления, где они могут принести наибольший вклад в конечный экономический результат в наш ВВП", - заключил он.