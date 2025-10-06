Два года войны Израиля с ХАМАС: главные итоги

Юрий Веселов, военный обозреватель

7 октября 2023 года боевики наиболее радикальной организации «Бригады Изэеддина Кассама» Движения исламского сопротивления (ХАМАС, арабская аббревиатура) совершили безрассудное по своей цели вооруженное нападение на несколько еврейских поселений и военных гарнизонов Израиля в приграничной зоне. Жертвами нападения стали 1972 израильтянина (1512 гражданских и 454 военных). Захвачено заложников 251 человек. В последствии 148 человек освобождены, а 54 погибли в ходе израильского наступления. Остальные удерживаются палестинцами.

8 октября 2023 года армия Израиля начала боевые действия в секторе Газа. Основными целями военной операции являются: освобождение заложников и полное уничтожение военно-политической инфраструктуры ХАМАС. По данным израильского командования, на начало мая 2025 года общая численность палестинских потерь в секторе составила 53000 человек, среди которых 44100 мирных граждан и 8900 исламских активистов. Министерство здравоохранения сектора Газа приводит другие данные: общая численность жертв составляет 66148 человек, из которых 27605 мужчин, 9735 женщин, 18430 детей и 4429 стариков.

На начало октября текущего года израильская армия практически полностью контролирует территорию палестинского сектора Газа, за исключением нескольких районов в южной части его одноименной столицы. В ходе войны конфликтующие стороны при посредничестве США, Египта и Катара вели переговоры о прекращении боевых действий и взаимном освобождении заложников, в результате которых дважды заключались договоренности о кратковременном запрещении огня. Наиболее активными посредниками выступали американцы, которые разработали и предложили 30 сентября от имени Дональда Трампа план прекращения войны и меры по восстановлению мирной жизни в секторе.

Американские инициативы предусматривают дальнейшие палестино-израильские переговоры об установлении мира, на начальном этапе которых предусматриваются совместные действия по прекращению огня, обмену заложниками и телами погибших, последующему отводу израильских войск на установленные линии и полное разоружение отрядов ХАМАС под надзором силовых структур ряда арабских стран. Рассматривается вопрос о сформировании единых с Палестинской автономией (Западный берег реки Иордан) органов власти и местного управления. Однако в них не должны входить бывшие активисты ХАМАС. Определяется возможность участия иностранных государств в восстановлении разрушенной в ходе войны гражданской инфраструктуры и экономики.

Наиболее слабым звеном в американском плане, названным по имени Трампа и «всеобъемлющим», - это отсутствие какого-либо упоминания о создании основ независимого Государства Палестина. Таким образом, главная проблема палестинцев и формально поддерживающих их арабов остается нерешенной и в перспективе может привести к очередному конфликту.

Палестино-израильские переговоры по реализации американского плана начаты 6 октября в Каире. Посредниками в них выступают США, Египет и Катар.

Нынешний глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что не только выступает категорически против перспективы создания палестинского государства, но и не допустит распространения власти Палестинской автономии на сектор Газа. Таким образом, становится очевидным, что Израиль согласился с США лишь для освобождения еврейских заложников и разоружения ХАМАС.

Вместе с тем следует откровенно признать, что правительству еврейского государства в целом удалось решить ряд стратегических задач.

Можно считать, что израильская армия справилась с задачей полного разгрома вооруженных формирований палестинского исламского сопротивления в секторе Газа и обеспечила безопасность западных границ государства.

Во-вторых, в этот период Израиль практически полностью разрушил военную инфраструктуру лояльной Ирану шиитской организации «Хизбалла» на юге Ливана, ликвидировав ее высшее и среднее звенья управления. В настоящее время израильтяне планомерно уничтожают уцелевших активистов и выявленные места хранения оружия и военного имущества ливанских шиитов, стравливая их лидеров с партийными активистами других конфессий с целью продолжения внутриполитической конфронтации в этой стране.

В-третьих. Израиль активно участвовал в подготовке и совершении государственного переворота в Сирии путем нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры, в значительной степени ослабляя обороноспособность государства и подрывая авторитет и влияние президента Башара Асада. Тель-Авив и в настоящие дни периодически бомбит сирийскую территорию, помимо Голанских высот фактически оккупирует ряд районов сирийских районов, несмотря на желание нового руководства Арабской Республики подписать мирный договор с Израилем.

И, в-четвертых, государственный переворот в Сирии и разгром «Хизбаллы» Ливана привели к утере влияния Ирана в Сирии и Ливане, ослаблению позиций в Ираке и Турции, появлению сложностей в отношениях с арабскими монархиями Аравийского полуострова, Арменией и Азербайджаном. А это, в свою очередь, позволило Израилю и США нанести в июне текущего года серию сокрушительных ударов по иранским военным и экономическим объектам. В результате этого Иран понес значительный урон в обороноспособности, а его руководство – в репутации среди населения.

Основной противник Израиля (и США) в регионе – Иран – если не повержен, то основательно потрясен. Его партнерам есть о чем задуматься.