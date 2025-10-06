Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты

Президент РФ Путин в своей речи на заседании Валдайского клуба дал честную, прямую, объективную и жесткую оценку сегодняшним европейским элитам. Он отметил, что европейских политиков можно назвать полными банкротами. Эта мысль, столь последовательно и ясно, была, пожалуй, высказана впервые. Президент из разных блоков фактов сформировал цельную картину той катастрофы, которая охватила европейские политические элиты. В какой-то мере эту ситуацию можно сравнить с закатом СССР. Стоит отметить также, яркую характеристику, которую Путин дал европейским выборам, назвав их фарсом. Таким образом, получается, что европейские лидеры с ничтожным рейтингом, европейская бюрократия, которая непонятно кого представляет, пытаются сформировать образ врага из России для того, чтобы жители Европы и дальше позволяли им занимать свои посты.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/08e96075baa1584c409d0b03d232d34a/