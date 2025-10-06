План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение

План Трампа по Палестине на бумаге выглядит великолепно. Если сравнивать с меню столовой, там есть и первое, и второе, и третье, десерт, и даже – компот. Заложники возвращаются, боевые действия прекращаются, войска отводятся, а Палестина получает независимость. Однако, есть и ряд спорных пунктов. Например, ХАМАС вроде бы, согласен уйти с политической сцены, но уйдет ли, учитывая то, что для этой структуры главное, чтобы Палестина продолжила существование?

Детали и порядок выполнения в плане Трампа не прописаны. Например, что должно быть сначала: отвод войск или уход ХАМАСА? Представители вооруженных группировок уже сказали, что разоружения не будет, пока Израиль не покинет Палестину.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9470d2d781c4d5927c89552cdd498755/