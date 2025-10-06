Матвиенко заявила о необходимости взимать с неработающих взносы на оплату ОМС

Трудоспособные неработающие россияне должны делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

"У меня есть такая идея. В среднем работодатели за работников по стране ежегодно платят в медстрах 45 тыс. рублей. В Москве есть 700 тыс. неработающих. Они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить вот эту среднюю страховку в год. Давайте отработаем. Здоровый человек 45 тыс. в год может заплатить", - отметила она.

Матвиенко уточнила, что "пенсионеры, дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем - вопросов нет". "Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос - а за счет каких источников доходов они живут? Получается, что те люди, которые честно работают, они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных неработающих граждан. Но это же несправедливо и неправильно", - указала она.

Председатель Совфеда предложила профильному комитету палаты по соцполитике проработать эту идею.