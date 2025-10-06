Зеленский заявил, что США разблокировали закупки Patriot

Владимир Зеленский выступил с утверждением о том, что США разблокировали возможности закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot, но теперь остро стоит вопрос финансирования.

"Вашингтон разблокировал возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос только в деньгах. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, ну появляются другие дефицитные вещи. В этой связи я рассчитываю на замороженные активы", - сказал он в ходе брифинга, кадры которого приводит Telegram-канал "Новости. Live".

По данным Telegram-канала, Украина продолжает получать и другие системы, в частности NASAMS, IRIS-T и Hawk.

Некоторое время назад британская газета Financial Times информировала о том, что американские поставки противоракет для Patriot Киеву замедлились. Количество переданных комплексов не называется. Как сообщила газета, известно о передаче по меньшей мере шести батарейных комплектов системы. Однако за последние недели Норвегия и Германия передали Киеву компоненты минимум для трех дополнительных батарей.