Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд

Стоимость бензина марки АИ-92 в ходе торгов на бирже 6 октября обновила очередной рекорд, превысив 74 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, цена бензина АИ-92 на сегодняшних торгах выросла на 0,46% - до 74,202 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,72% и составила 79,781 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась за день на 0,53% - до 71,33 тыс. рублей за тонну. Цена межсезонного дизеля также прибавила 0,42% и поднялась до 70,362 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,12%, до 77,407 тыс. рублей за тонну.

Вместе с тем топочный мазут вырос в цене за день на 2,64% - до 23,073 тыс. рублей за тонну. Кроме того, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла за день на 2% - до 76,68 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на сегодняшних торгах на 0,76% - до 19,881 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ применило ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца текущего года. В отношении бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет распространяется только на непроизводителей.