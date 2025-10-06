Польша подтвердила собственную некомпетентность в качестве "страны - хозяйки" форумов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя аннулирование Варшавой виз представителям российского гражданского общества.

Она отметила, что по меньшей мере пятерым экспертам, которые намеревались принять участие в "Варшавской конференции по человеческому измерению" 6-17 октября под эгидой действующего председательства ОБСЕ, "аннулировали уже выданные визы".

"Польша расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ. Официальная Варшава погрязла в русофобии и стала неспособна обеспечить безопасность всех прибывающих на ее территорию делегаций, как и предоставить беспрепятственный доступ к мероприятиям ОБСЕ всем участникам на недискриминационной основе", - указала дипломат.

По ее словам, именно поэтому Москва уже не первый год поднимает вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и мероприятий гуманитарного измерения из Польши в другую страну.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Польша аннулировала визы "совершенно иезуитски: представители авторитетных российских НПО - Международное миротворческое движение "Женский диалог" и Российский общественный институт избирательного права - получили уведомление об аннулировании их виз прямо накануне вылета в Варшаву".

"К сожалению, это далеко не первый случай подобной дискриминации в отношении российских общественников со стороны польских властей", - добавила она.

Кроме того, дипломат обратила внимание на юридические обязательства, закрепляющие необходимость максимально широкого допуска НПО, в числе которых соответствующие требования Московского документа СБСЕ 1991 года, Хельсинкского документа СБСЕ 1992 года, Будапештского документа СБСЕ 1994 года.

"Перефразируя известный афоризм польского писателя-сатирика Станислава Ежи Леца, хочется сказать: когда мы думали, что Польша уже достигла дна, снизу снова постучали", - заключила она.