Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 20:29
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Москва
6 октября 2025 / 20:29
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Подрывная деятельность против России
Политика
Захарова: Польша расписалась в некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ
6 октября 2025 / 17:33
Захарова: Польша расписалась в некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Польша подтвердила собственную некомпетентность в качестве "страны - хозяйки" форумов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя аннулирование Варшавой виз представителям российского гражданского общества.

Она отметила, что по меньшей мере пятерым экспертам, которые намеревались принять участие в "Варшавской конференции по человеческому измерению" 6-17 октября под эгидой действующего председательства ОБСЕ, "аннулировали уже выданные визы".

"Польша расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ. Официальная Варшава погрязла в русофобии и стала неспособна обеспечить безопасность всех прибывающих на ее территорию делегаций, как и предоставить беспрепятственный доступ к мероприятиям ОБСЕ всем участникам на недискриминационной основе", - указала дипломат.

По ее словам, именно поэтому Москва уже не первый год поднимает вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и мероприятий гуманитарного измерения из Польши в другую страну. 

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Польша аннулировала визы "совершенно иезуитски: представители авторитетных российских НПО - Международное миротворческое движение "Женский диалог" и Российский общественный институт избирательного права - получили уведомление об аннулировании их виз прямо накануне вылета в Варшаву".

"К сожалению, это далеко не первый случай подобной дискриминации в отношении российских общественников со стороны польских властей", - добавила она.

Кроме того, дипломат обратила внимание на юридические обязательства, закрепляющие необходимость максимально широкого допуска НПО, в числе которых соответствующие требования Московского документа СБСЕ 1991 года, Хельсинкского документа СБСЕ 1992 года, Будапештского документа СБСЕ 1994 года.

"Перефразируя известный афоризм польского писателя-сатирика Станислава Ежи Леца, хочется сказать: когда мы думали, что Польша уже достигла дна, снизу снова постучали", - заключила она. 

План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Володин отметил, что качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего
17:59
N12: в Египет прибыла делегация Израиля для переговоров по Газе
17:45
Военный триллер "Август" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат
17:33
Захарова: Польша расписалась в некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ
17:15
Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд
16:58
Зеленский заявил, что США разблокировали закупки Patriot
16:38
Матвиенко заявила о необходимости взимать с неработающих взносы на оплату ОМС
16:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
15:59
В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
15:43
Кремль прокомментировал сообщения о помощи Китая в наведении российских ракет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения