6 октября 2025 / 20:29
6 октября 2025 / 19:03
Военный триллер "Август" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат
6 октября 2025 / 17:45
© Сергей Коньков/ ТАСС

Кинокартина "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" вновь возглавила российский кинопрокат, собрав 190,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за 2-5 октября.

Фильм "Август" рассказывает о трех контрразведчиках "Смерш", которые выявляют и ликвидируют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Фильм стал доступен в прокате 25 сентября.

На второй строчке по-прежнему находится кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025), собрав 114 млн рублей. Главные роли в фильме сыграли Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю.

Третье место заняла комедия Алексея Чадова "(Не)искусственный интеллект", собрав за выходные 38 млн рублей. 

