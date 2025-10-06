Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 20:29
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Москва
6 октября 2025 / 20:29
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Нобелевская премия мира для Трампа – шанс есть, смысла нет
Мнение политолога Павла Шипилина
6 октября 2025 / 15:12
Нобелевская премия мира для Трампа – шанс есть, смысла нет

В столице Швеции Стокгольме началась «Нобелевская неделя», в ходе которой будут оглашены имена лауреатов в различных областях науки, а также по литературе за 2025 год.

Однако главной интригой становится присуждение Нобелевской премии мира. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы получить ее за вклад в прекращение вооруженных конфликтов в разных частях света. Ряд государств ранее направили в Нобелевский комитет заявки на премию с именем Трампа. Однако большинство экспертов скептически расценивают его шансы.   

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «Трамп достаточно напугал всех, включая Нобелевский Комитет. Поэтому у него есть действительно шанс получить премию мира, но только с перепуга. Другое дело, что Нобелевская премия имеет вес только на Западе.  А в остальном мире все давным-давно поняли, что это политизированная награда. Тут достаточно вспомнить, что Обаме вручили эту премию, как только он стал президентом, и когда он вообще не успел и до Белого Дома доехать. Поэтому никто всерьез не воспринимает, что ее дадут действительно за заслуги».  

Эксперт полагает, что «этот скепсис относится не только к премии мира, хотя премия мира сама по себе вызывает вопросы, но и вообще ко всем номинациям Нобелевской премии, даже включая науку. И  ученые даже удивляются, что порой выдают премии не тем, кто бы этого заслуживал.  Поэтому Нобелевская премия мира превратилась в некий политический рычаг, благодаря которому страны и политики выстраиваются по ранжиру, который определяет узкая группа политических манипуляторов».                  

План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Володин отметил, что качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего
17:59
N12: в Египет прибыла делегация Израиля для переговоров по Газе
17:45
Военный триллер "Август" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат
17:33
Захарова: Польша расписалась в некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ
17:15
Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд
16:58
Зеленский заявил, что США разблокировали закупки Patriot
16:38
Матвиенко заявила о необходимости взимать с неработающих взносы на оплату ОМС
16:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
15:59
В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
15:43
Кремль прокомментировал сообщения о помощи Китая в наведении российских ракет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения