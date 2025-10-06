Нобелевская премия мира для Трампа – шанс есть, смысла нет

В столице Швеции Стокгольме началась «Нобелевская неделя», в ходе которой будут оглашены имена лауреатов в различных областях науки, а также по литературе за 2025 год.

Однако главной интригой становится присуждение Нобелевской премии мира. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы получить ее за вклад в прекращение вооруженных конфликтов в разных частях света. Ряд государств ранее направили в Нобелевский комитет заявки на премию с именем Трампа. Однако большинство экспертов скептически расценивают его шансы.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «Трамп достаточно напугал всех, включая Нобелевский Комитет. Поэтому у него есть действительно шанс получить премию мира, но только с перепуга. Другое дело, что Нобелевская премия имеет вес только на Западе. А в остальном мире все давным-давно поняли, что это политизированная награда. Тут достаточно вспомнить, что Обаме вручили эту премию, как только он стал президентом, и когда он вообще не успел и до Белого Дома доехать. Поэтому никто всерьез не воспринимает, что ее дадут действительно за заслуги».

Эксперт полагает, что «этот скепсис относится не только к премии мира, хотя премия мира сама по себе вызывает вопросы, но и вообще ко всем номинациям Нобелевской премии, даже включая науку. И ученые даже удивляются, что порой выдают премии не тем, кто бы этого заслуживал. Поэтому Нобелевская премия мира превратилась в некий политический рычаг, благодаря которому страны и политики выстраиваются по ранжиру, который определяет узкая группа политических манипуляторов».