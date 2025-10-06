Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 октября 2025 / 20:29
КОТИРОВКИ
USD
06/10
81.8969
EUR
06/10
96.0525
Новости часа
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Москва
6 октября 2025 / 20:29
Котировки
USD
06/10
81.8969
0.0000
EUR
06/10
96.0525
0.0000
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
6 октября 2025 / 19:03
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
6 октября 2025 / 19:00
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
4 октября 2025 / 08:55
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
N12: в Египет прибыла делегация Израиля для переговоров по Газе
6 октября 2025 / 17:59
N12: в Египет прибыла делегация Израиля для переговоров по Газе
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Израильская делегация прибыла в египетский город Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове для переговоров по освобождению заложников и урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС Дмитрий Гендельман - советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Ранее о прибытии группы израильских переговорщиков в Египет сообщил телеканал N12.

В минувшее воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить делегацию в Египет для переговоров по Газе. Переговорную группу должен возглавлять министр стратегического планирования Рон Дермер. 

4 октября МИД Египта информировал о том, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС состоится 6 октября на территории арабской республики. 

29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, направленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ включает 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль заявил, что согласен с планом.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. 

План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
План Трампа по Палестине хорош только на бумаге. Мнение
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Политолог Шаповалов: Путин жестко оценил европейские элиты
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии
Россия воюет не с ВСУ,
а с НАТО
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Володин отметил, что качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего
17:59
N12: в Египет прибыла делегация Израиля для переговоров по Газе
17:45
Военный триллер "Август" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат
17:33
Захарова: Польша расписалась в некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ
17:15
Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила рекорд
16:58
Зеленский заявил, что США разблокировали закупки Patriot
16:38
Матвиенко заявила о необходимости взимать с неработающих взносы на оплату ОМС
16:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
15:59
В Банке России заявили о продолжении роста экономики страны
15:43
Кремль прокомментировал сообщения о помощи Китая в наведении российских ракет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения