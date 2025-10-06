N12: в Египет прибыла делегация Израиля для переговоров по Газе

Израильская делегация прибыла в египетский город Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове для переговоров по освобождению заложников и урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС Дмитрий Гендельман - советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Ранее о прибытии группы израильских переговорщиков в Египет сообщил телеканал N12.

В минувшее воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить делегацию в Египет для переговоров по Газе. Переговорную группу должен возглавлять министр стратегического планирования Рон Дермер.

4 октября МИД Египта информировал о том, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС состоится 6 октября на территории арабской республики.

29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, направленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ включает 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль заявил, что согласен с планом.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших.