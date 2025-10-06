Володин отметил, что качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего

Опыт России и других стран говорит о том, что качественное среднее профессиональное образование лучше плохого высшего образования. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выездного заседания Совета Думы в центре практического обучения "Профессии будущего" в Москве.

"Лучше качественное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, чем плохое высшее образование. Надо взять и посмотреть опыт и других стран, и России", - заявил он.

Володин отметил, что ранее только 30-40% граждан обучались в вузах, остальные проходили среднюю профессиональную подготовку. "Ценится профессионализм, а профессионализм - это сочетание навыков, работа на современной технике и практика", - указал он.